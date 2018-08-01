Тюменцы помогают собрать в школу детей из малоимущих семей

Фото egosano.files.wordpress.com Фото egosano.files.wordpress.com

К благотворительной акции "Собери ребенка в школу" присоединились неравнодушные тюменцы, организации и предприятия города, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Информационно-развлекательное мероприятие для несовершеннолетних детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведут специалисты Центра внешкольной работы "Дзержинец" при поддержке "Тюмень Водоканала" в ТРЦ "Галерея Вояж" (ул. Герцена, 94, 3 этаж) 15 августа в 12 часов. К мероприятию могут присоединиться все желающие. Тюменскую детвору порадуют не только концертной программой со сказочными персонажами, аквагримом, но и чаепитием в "Башне" ЦВР "Дзержинец". 20 ребят из группы особого внимания получат от компании "Тюмень Водоканал" рюкзаки со школьными принадлежностями.

"Собери ребенка в школу" – это ежегодное мероприятие, на котором мы пытаемся поддержать юных тюменцев из группы особого внимания и собрать их в школу. Общество "Тюмень Водоканал" вышло с инициативой присоединиться к нашей акции и купить как минимум двадцати семьям рюкзаки со школьными принадлежностями, за что мы им очень благодарны", – сообщил специалист по работе с молодежью центра "Дзержинец" Мунис Мустафаев.

Принять участие в акции и помочь многодетным и малоимущим тюменским семьям в приобретении школьной формы, обуви, канцелярских принадлежностей могут все желающие. Социально активных людей ждут в ЦВР "Дзержинец" (ул. Орджоникидзе, 56, 3 этаж) в будние дни с 10 до 16 часов.