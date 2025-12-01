Семья Перовых из Тюменской области получила медаль ордена "Родительская слава"

t.me/av_moor t.me/av_moor

Семья Перовых из Тюменской области получила медаль ордена "Родительская слава". Андрей и Мария воспитывают трех сыновей и дочь.

"Высокой награды – медали ордена "Родительская слава" – удостоил Президент РФ Владимир Владимирович Путин тюменцев Андрея и Марию Перовых. От всей души поздравляю их с этим событием. Андрей Юрьевич и Мария Анатольевна – многодетные родители. В их семье три сына – Илья, Пётр, Алексей и дочь Екатерина. Все занимаются спортом. В копилке ребят немало побед в разных соревнованиях", - написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

Андрей и Мария стараются прививать детям уважение к традициям. Перовы всей семьёй играют в настольные игры, готовятся к праздникам, дружно лепят пельмени. Особенно любят вместе путешествовать.

"Горжусь, что в нашем регионе живут такие крепкие, замечательные семьи. Пусть их становится всё больше!" - пожелал Моор.