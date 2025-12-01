  • 13 декабря 202513.12.2025суббота
Ишимские медики помогли пациенту избежать инвалидности после обширного инсульта

Общество, 11:48 13 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

42-летнему жителю Ишима помогли избежать инвалидности после обширного ишемического инсульта левого полушария мозжечка. Десять суток он провел в реанимации. Врачи боролись за его жизнь, применяя весь арсенал сосудистой терапии. Его состояние стабилизировалось через полторы недели.

Благодаря слаженной работе врачей, настойчивой реабилитации, мужчина совершил почти невозможное: выписался с минимальным неврологическим дефицитом, без инвалидности, способный к самообслуживанию.

"Случай уникален тем, что пациент, имея поражение целого полушария мозжечка, вернулся к полноценной жизни", — отмечает заведующая ПСО №2 Наталия Холмова.

Врачи отмечают, что инсульт стремительно молодеет из-за стрессов, неправильного питания, малоподвижности, невыявленной гипертонии, курения. Специалисты бьют тревогу, призывая не игнорировать такие симптомы, как резкая головная боль, головокружение, онемение лица или конечностей, нарушение речи, координации. Это повод немедленно вызывать 103.

Для профилактики необходимо: контролировать артериальное давление, отказаться от сигарет и избытка алкоголя, обязательно двигаться и учиться справляться со стрессом, сообщает ОБ №4 Ишима.

