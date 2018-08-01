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В Комсомольском сквере назвали лучших юных туристов

Общество, 10:27 14 августа 2018

Фото ТГМЦ

Туристы из команды "Нон-Стоп" школы № 89 стали лучшими в соревнованиях "Пора в дорогу!", которые состоялись в Комсомольском сквере.

Как сообщает Тюменский городской многопрофильный центр, второе место заняла команда "Фортуна" (ДЮЦ Фортуна), третьей стала команда "Азимут" (ДЮЦ Старт).

Отметим, всего соревновались девять команд из лагерей кратковременного пребывания детей.

Участникам предстояло преодолеть 10 этапов: "Параллельная переправа", "Маятник", "Болотные кочки", "Бабочка", "Укладка рюкзака и метание через ров", "Вертикальная паутина", "Транспортировка пострадавшего", "Акробат", "Викторина" и "Топография".

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# сквер Комсомольский , туризм

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