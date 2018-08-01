Александр Моор: Тюменская область заинтересована в паритетных отношениях с Ямалом

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Секретом успешной программы благоустройства тюменских дворов и планами по развитию продовольственной безопасности на Ямале поделился с жителями Ноябрьска врио губернатора Тюменской области Александр Моор во время встречи в детской музыкальной школе №2.

Он вместе с врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым ответил на вопросы ноябрян в режиме свободного микрофона. В зале не было свободного места: работники бюджетной сферы, а также нефтяной и газовой промышленности постарались не пропустить такую возможность лично пообщаться с двумя руководителями регионов.

Александр Моор поделился первыми впечатлениями о Ноябрьске. "Замечательный город. Всем говорю, что северные города очень ухоженные, сразу видна хозяйская рука. Перинатальный центр произвел на меня неизгладимое впечатление, здорово, что у ямальских женщин есть такие прекрасные условия. И это не только о стенах и оборудовании, но и о врачах, которые ответственно и увлеченно относятся к работе. Центр духовно-нравственного воспитания - отличный объект, этот пример достоин того, чтобы его использовали и на других территориях", - рассказал он.

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Дмитрий Артюхов поблагодарил врио губернатора Тюменской области за поддержку программы переселения ветеранов из районов Крайнего Севера. Он напомнил, что в 2018 году на эти цели был выделен миллиард рублей, благодаря чему 400 ямальских семей переберутся на юг региона в собственные квартиры.

"Сотрудничество" - это больше, чем программа. Тюмень, Ямал и Югра связаны между собой историей, и база этого - не экономика, а человеческие судьбы. Уверен, что у большинства присутствующих в зале есть друзья, родственники и знакомые в Тюменской области, много тюменцев работают на Севере. 60 лет освоения Западной Сибири так всех нас перемешали, что административные границы не являются определяющими. Сотрудничество - это образ нашей жизни и взаимоотношений", - подчеркнул Александр Моор.

Он познакомил присутствующих с основными направлениями работы в рамках "Сотрудничества". В частности, он заострил внимание на промышленно-инновационном взаимодействии. По итогам 2017 года тюменские предприятия, поставляющие продукцию и услуги нефтегазодобывающим компаниям, заключили договоров на 65 млрд рублей.

"Есть перспективное направление - создание научно-образовательного центра. У нас развитая наука, качественное образование и сильные индустриальные партнеры, которые могут все новые разработки пробовать и внедрять на своих предприятиях. Мы можем выступить единым фронтом тремя субъектами с этой инициативой - думаю, мы будем конкурентоспособными", - считает Александр Моор.

Жителей Ноябрьска интересовал вопрос, связанный с состоянием городского аэропорта и стоимостью перелета. На данный момент купить билеты в сургутском аэропорту гораздо выгоднее и расписание в нем удобнее. Дмитрий Артюхов ответил, что руководство Ямала планирует субсидировать авиаперевозки из Ноябрьска - иначе в реалиях современного рынка решить эту проблему невозможно.

"Всегда тяжело выживать аэропорту, когда в радиусе 300-350 километров есть более сильный аэропорт с совсем другой полетной сеткой и стоимостью обслуживания. Разница между ноябрьским и сургутским аэропортами в пассажиропотоке - в семь раз в пользу Сургута. Выходов тут немного - правительство готово к субсидированию, будем планово помогать", - пояснил врио главы Ямала.

Помимо этого ноябряне поинтересовались, когда дороги округа приведут в нормативное состояние. Дмитрий Артюхов напомнил, что сейчас все ресурсы и силы брошены на строительство дороги Салехард - Надым и после ее сдачи в 2021 году высвободившиеся деньги пойдут на капитальный ремонт уже существующих трасс и городских дорог.

Александру Моору задавали вопросы по высшему образованию в Тюмени, так как более 70% выпускников ноябрьских школ выбирают именно тюменские вузы. Он сообщил, что в 2018 году количество бюджетных мест в двух ведущих университетах региона, ТюмГУ и ТИУ, было увеличено. Растет и число мест в общежитиях - как с помощью реконструкции, так и благодаря строительству новых корпусов.

Жительница города Татьяна Божак призналась, что наслышана о состоянии дворов в Тюмени и о том, что областная столица является одной из лучших в стране по благоустройству. Она попросила врио губернатора Тюменской области поделиться секретом такого успеха.

"Программа благоустройства дворов - самая эффективная из всех городских программ. В год мы тратим 400 миллионов рублей на эти цели. Помимо комплексного благоустройства, мы меняем на территориях все инженерные сети. У нас раньше был опыт благоустройства дворов без замены коммуникаций - в итоге, когда был порыв, сетевики все раскапывали, чинили, кое-как восстанавливали внешний вид двора, и все наши старания и траты теряли смысл. Кроме того, мы воспитываем в тюменцах бережное отношение к тому, что мы делаем во дворах, и люди действительно стали следить за их состоянием. Будем продолжать программу, пока все дворы не приведем в порядок", - рассказал Александр Моор.

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Отвечая на вопрос ноябрянки Марины Задорожной о возможности регулярных поставок тюменских продуктов на Ямал, он заверил присутствующих, что число ярмарок будет только расти, также, как ассортимент товаров и его объемы. По его словам, в 2019 году в северных округах появятся специальные офисы, которые займутся продвижением тюменской продукции. Также руководство региона будет компенсировать транспортные расходы производителям, чтобы конечная цена во время ярмарки была привлекательной для северян, и предоставлять льготные кредиты компаниям, решившимся на открытие фирменных магазинов.

Говоря об условиях, созданных в Тюмени для молодежи, Александр Моор привел в пример такие центры, как "Космос" и "Медиаполис", где увлеченные театром, кино и медиа ребята могут реализовывать себя и получать поддержку профессионалов. По его словам, в районе Масловского взвоза на набережной Туры в будущем появится молодежный коворкинг, где можно будет бесплатно воспользоваться помещением и инфраструктурой для воплощения своих идей.

"Наши университеты заключают соглашения с работодателями, и по статистике 82% выпускников вузов, которые учились по таким совместным программам, трудоустраиваются именно на эти предприятия. Молодежь сейчас очень творческая и активная, и у нее есть все возможности для самореализации в Тюмени", - подчеркнул врио главы региона.

В завершение встречи Александр Моор поблагодарил всех, кто пришел на встречу. "Мне приятно находиться в ямальских городах. Тут хорошие, отзывчивые и очень конкретные люди, которым нельзя врать и перед которыми за слова надо держать ответ. Подтверждаю, что Тюменская область заинтересована в поддержании паритетных отношений с Ямало-Ненецким автономным округом на принципах равенства и дружбы", - подытожил он.

Дарья Казакова