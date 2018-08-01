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Лучших педагогов-дебютантов будут чествовать в Тюмени

Общество, 10:03 15 августа 2018

Фото asi.ru

Чествовать победителей будут на традиционном Августовском педагогическом совещании, которое во дворце "Нефтяник" 25 августа. Об этом сообщает областной департамент образования и науки

Напомним, в этом году в финал Всероссийского конкурса "Педагогический дебют-2018" вышли 137 педагогов из 45 субъектов Российской Федерации, в том числе семь педагогов из Тюменской области.

Лучших выбирали в шести номинациях среди учителей, психологов, педагогов дополнительного образования, руководителей, наставников.

Победу в номинации "Молодые педагоги-психологи" одержала педагог-психолог тюменского детского сада № 60 Александра Малевская.

В номинации "Молодые педагоги дополнительного образования" лучшей стала преподаватель хореографии ишимского Детского центра хореографического искусства Ирина Степина.

В номинации "Молодые руководители дошкольных образовательных организаций" лидировали заведующий детским садом № 60 г. Тюмени Светлана Чистилова и заместитель директора детского сада № 7 г. Ялуторовска Марина Мирхалилова.

Добавим, что "Педагогический дебют" - это конкурс для молодых учителей, стаж которых не превышает пяти лет.

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# Августовское педагогическое собрание , образование

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