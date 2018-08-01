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В Тобольске тушили условный пожар в жилом многоэтажном доме

Общество, 17:00 14 августа 2018

Пожарно-тактические учения на здании повышенной этажности прошли в Тобольске, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Условный пожар начался в квартире, расположенной на шестом этаже. В помещении находился человек, который просил о помощи. К месту пожара были отправлены подразделения пожарной охраны, администрации и другие экстренные службы города.

К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь распространился на площади 20 квадратных метров, подъезд при этом был объят плотным дымом. Практически все жильцы уже самостоятельно покинули опасную зону, но один из них оказался отрезан дымом от путей эвакуации. Для спасения пострадавшего пожарные задействовали две автолестницы. Благодаря слаженным действиями условный пожар потушен.

Всего на учениях было задействовано более 40 сотрудников восьмого отряда, тобольского поисково-спасательного отряда, полиции и скорой помощи. Действия личного состава были оценены на удовлетворительно.

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# пожар , Тобольск , учения

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