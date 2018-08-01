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Пьяный житель Ишима угнал экскаватор

Происшествия, 15:00 14 августа 2018

ГИБДД Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в угоне экскаватора, задержали ишимские автоинспекторы, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Пьяный мужчина решил прокатиться по городу на экскаваторе. Не справившись с управлением, он врезался в гараж промышленного помещения. После чего продолжил движение по полю в сторону д. Ворошиловка. Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника. Подозреваемый в угоне доставлен в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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# Ишим , угон

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