Пьяный житель Ишима угнал экскаватор

ГИБДД Тюменской области ГИБДД Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в угоне экскаватора, задержали ишимские автоинспекторы, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Пьяный мужчина решил прокатиться по городу на экскаваторе. Не справившись с управлением, он врезался в гараж промышленного помещения. После чего продолжил движение по полю в сторону д. Ворошиловка. Сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника. Подозреваемый в угоне доставлен в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.