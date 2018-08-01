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На федеральных дорогах Тюменской области предпримут дополнительные меры безопасности

Общество, 09:52 15 августа 2018

Фото ОГИБДД "Тобольское"

Дополнительные меры безопасности на федеральных автодорогах Тюменской области, обеспечив контроль на каждом территориальном участке, предпримет ГИБДД.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, к началу нового учебного года трафик на трассах увеличивается за счет жителей северных округов, возвращающихся домой после летних отпусков. Как правило, в этот период повышается аварийность.

С начала года на федеральных автодорогах региона произошло 191 (-2,1%) ДТП, в которых погибли 57(-5%) человек, 295 (-3,3%) ранены. На автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе погибли 11 человек, в Уватском – 10.

Основными причинами трагедий на трассах остаются выезд на встречную полосу – 27 погибших, превышение установленной скорости движения – 10 погибших. Выезд на встречную полосу зачастую происходит из-за усталости уснувших за рулем водителей, пытающихся проехать большие перегоны без отдыха.

По гражданским радиостанциям СИ-БИ диапазона автоинспекторы и волонтеры проинформируют водителей об опасных участках дорог, в том числе тех, где идут дорожные работы, призвав четко следовать указаниям дорожных знаков и снижать скорость, где это необходимо для безопасности.

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# ГИБДД Тюменской области , дорожная безопасность , трасса Тюмень - Ханты-Мансийск

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