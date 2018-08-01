На федеральных дорогах Тюменской области предпримут дополнительные меры безопасности

Фото ОГИБДД "Тобольское" Фото ОГИБДД "Тобольское"

Дополнительные меры безопасности на федеральных автодорогах Тюменской области, обеспечив контроль на каждом территориальном участке, предпримет ГИБДД.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, к началу нового учебного года трафик на трассах увеличивается за счет жителей северных округов, возвращающихся домой после летних отпусков. Как правило, в этот период повышается аварийность.

С начала года на федеральных автодорогах региона произошло 191 (-2,1%) ДТП, в которых погибли 57(-5%) человек, 295 (-3,3%) ранены. На автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе погибли 11 человек, в Уватском – 10.

Основными причинами трагедий на трассах остаются выезд на встречную полосу – 27 погибших, превышение установленной скорости движения – 10 погибших. Выезд на встречную полосу зачастую происходит из-за усталости уснувших за рулем водителей, пытающихся проехать большие перегоны без отдыха.

По гражданским радиостанциям СИ-БИ диапазона автоинспекторы и волонтеры проинформируют водителей об опасных участках дорог, в том числе тех, где идут дорожные работы, призвав четко следовать указаниям дорожных знаков и снижать скорость, где это необходимо для безопасности.