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О подготовке школ и детсадов к новому учебному году в Тюмени расскажут по горячей линии

Общество, 12:49 15 августа 2018

Фото: phototyumen.ru

О подготовке к началу нового учебного года расскажут на горячей линии 15 августа с 14 до 18 часов, сообщает департамент образования администрации города.

Вопросы проведения капитальных ремонтов и строительства образовательных учреждений можно задать по телефону 58-20-06.

На вопросы по организации образовательного процесса ответят специалисты комитета дошкольного и общего образования в указанное время по телефону 58-19-99.

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# горячая линия , детские сады , школы

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