О подготовке школ и детсадов к новому учебному году в Тюмени расскажут по горячей линии

Фото: phototyumen.ru Фото: phototyumen.ru

О подготовке к началу нового учебного года расскажут на горячей линии 15 августа с 14 до 18 часов, сообщает департамент образования администрации города.

Вопросы проведения капитальных ремонтов и строительства образовательных учреждений можно задать по телефону 58-20-06.

На вопросы по организации образовательного процесса ответят специалисты комитета дошкольного и общего образования в указанное время по телефону 58-19-99.