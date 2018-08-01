Семейный библиоквест "От острога до столицы" пройдет в научной библиотеке

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Семейный библиоквест "От острога до столицы", посвященный 74-й годовщине образования Тюменской области, пройдет в Областной научной библиотеке им. Менделеева 17 августа с 19 до 20 часов, сообщают организаторы.

Кто и когда основал Тюмень, чем знаменита станция Вагай и как выглядят гербы районов Тюменской области? – об этом и многом другом узнают тюменцы в ходе квеста "От острога до столицы".

Подать заявку на семейный библиоквест "От острога до столицы" можно на электронную почту osp_tmn@mail.ru, по телефону 565-300 доб. 3062, 3063, 4122 и в личные сообщения группы ВКонтакте.

Принять участие в игре может любая семья, возраст участников не ограничен. Победителей ждут памятные подарки.