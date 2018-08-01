Час "Читаем книги о России" будет посвящен Дню триколора

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Тематический час "Читаем книги о России" начнется в Библиотеке № 14 (ул. Геологоразведчиков, 38/4) 16 августа в 10 часов 30 минут, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Мероприятие посвящено Дню государственного флага, который отмечают 22 августа. Ребята совершат познавательный экскурс в историю праздника. Библиотекарь расскажет об истории появления трехцветного знамени в стране, как менялся флаг на протяжении столетий, что означают цвета флага для народа.

Исторический экскурс, рассказывающий о ссылке царской семьи в Тюменскую область начнется в Библиотеке истории города (ул. Щербакова, 11) в 11 часов. Участники мероприятия познакомятся с историей начала Царского пути через Сибирь, а также совершат виртуальное путешествие, по местам следования последнего царя Николая II и его семьи от Тобольской губернии до Екатеринбурга. Любителям истории представят краеведческие материалы из фонда библиотеки, заметки из дневников последних представителей династии Романовых.

На мероприятии в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) в 12 часов речь пойдет о выдающихся людях Тюменской области, среди которых Менделеев, Ремезов, Словцов, Колокольниковы, Эрвье, Крапивин и другие. Ребятам будет показана презентация, благодаря которой они смогут узнать о достижениях своих земляков.