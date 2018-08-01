Эксперты Фонда президентских грантов проведут для тюменских НКО семинар

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Руководитель проектов департамента экспертизы и мониторинга Фонда президентских грантов Юлия Марина проведет для тюменских НКО семинар "Как сделать так, чтобы отчетность по гранту не становилась проблемой для НКО" 16 августа с 10 до 12 часов, сообщает Фонд президентских грантов.

Онлайн-регистрация на семинар Фонда президентских грантов закрыта. Принять участие можно, заполнив форму регистрации на месте. Исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов проведет семинар для соискателей грантовой поддержки "Социальный проект: от идеи до президентского гранта" с 15 часов 30 минут до 18 часов.

Начало регистрации в 9 часов в Тюменском технопарке.

17 августа с 9 часов 30 минут до 17 часов представители Фонда президентских грантов совместно с экспертами по социальному проектированию проведут проектную мастерскую "От идеи к проекту" для участников конкурсов, подававших заявки в 2017-2018 г, но ни разу не получавших поддержку фонда.

Начало регистрации в 9 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер".