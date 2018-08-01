  • 15 августа 201815.08.2018среда
  • USD66,7535
    EUR76,2325
  • В Тюмени 16..18 С 1 м/с ветер северо-западный

Эксперты Фонда президентских грантов проведут для тюменских НКО семинар

Общество, 16:38 15 августа 2018

фото Фонд президентских грантов во Вконтакте

Руководитель проектов департамента экспертизы и мониторинга Фонда президентских грантов Юлия Марина проведет для тюменских НКО семинар "Как сделать так, чтобы отчетность по гранту не становилась проблемой для НКО" 16 августа с 10 до 12 часов, сообщает Фонд президентских грантов.

Онлайн-регистрация на семинар Фонда президентских грантов закрыта. Принять участие можно, заполнив форму регистрации на месте. Исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов проведет семинар для соискателей грантовой поддержки "Социальный проект: от идеи до президентского гранта" с 15 часов 30 минут до 18 часов.

Начало регистрации в 9 часов в Тюменском технопарке.

17 августа с 9 часов 30 минут до 17 часов представители Фонда президентских грантов совместно с экспертами по социальному проектированию проведут проектную мастерскую "От идеи к проекту" для участников конкурсов, подававших заявки в 2017-2018 г, но ни разу не получавших поддержку фонда.

Начало регистрации в 9 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гранты , конкурс , НКО , семинар , Тюменский технопарк , Фонд президентских грантов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:54 15.08.201816 августа - события дня
17:32 15.08.2018Сотрудники Тобольского музея участвуют в конкурсе "Лучший гид России"
17:00 15.08.2018Руслан Кухарук: конкурс "Тюменская марка" усилит профессиональные компетенции регионального бизнес-сообщества
16:38 15.08.2018Эксперты Фонда президентских грантов проведут для тюменских НКО семинар