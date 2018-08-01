Тюменцы смогут за один день получить допуск к ГТО

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Региональные медучреждения организовали единые дни выдачи медицинских заключений жителям Тюменской области, желающим выполнить нормативы испытаний (тестов) ГТО. В Тюмени такими днями определены 25 августа и 1 сентября, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

На данный момент разработаны "Алгоритм медицинского осмотра лиц, желающих выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (для сотрудников медицинских организаций); "Памятка для населения". Данные материалы размещены на официальных сайтах медицинских организаций.

Согласно Памятке для населения, медицинское заключение можно оформить на основании результатов диспансеризации, профилактических, предварительных или периодических медицинских осмотров. В случае отсутствия данных о прохождении медицинских осмотров можно получить направление для прохождения диспансеризации, профилактического медицинского осмотра. Оформление медицинского заключения для лиц старше 18 лет осуществляется в медицинской организации по месту жительства. По результатам проведенного медицинского осмотра лицам, желающим выполнить испытания комплекса "ГТО", выдается медицинское заключение о допуске на срок не более 12 месяцев.

Отметим, медицинский осмотр для допуска к выполнению нормативов ГТО является плановой медицинской помощью и осуществляется в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населению Тюменской области в медицинских организациях по месту жительства.