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Тюменские хоккеисты в овертайме выиграли "Толпар" из Уфы

Спорт, 17:10 15 августа 2018

фото ХК "Рубин"

Со счетом 2:1 "Тюменский Легион" одолел в овертайме "Толпар" (Уфа) в рамках традиционного хоккейного турнира в Чебаркуле 15 августа, сообщает ХК "Рубин".

Подопечные Владимир Гусева одержали первую победу в межсезонье. Последний рубеж сибиряков, как и во встрече 14 августа с курганским "Юниором", защищал Владислав Булыгин. На 15-й минуте он был вынужден капитулировать, когда отличился Алексей Пустозеров. Этим достижения представителей столицы Башкортостана были исчерпаны.

В дальнейшем "легионеры" владели инициативой и добились успеха. Незадолго до второго перерыва Иван Степанов восстановил паритет с передач Александра Строкина и Андрея Коваленко. Точку в матче за 56 секунд до завершения овертайма поставил защитник "Легиона" Тимофей Филиппов. Еще один балл за результативную передачу заработал Степанов.

17 августа "Тюменский Легион" встретится с "Белыми Медведями" из Челябинска.

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# Толпар , Тюменский легион , Уфа , хоккей

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