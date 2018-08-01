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Инновационные лаборатории откроются в тюменских школах с 1 сентября

Общество, 15:00 16 августа 2018

фото Образование 72 во Вконтакте

Инновационные лаборатории – НаукоЛабы, которые помогут в развитии инженерного мышления и подготовке будущих кадров откроются в 30 школах Тюменской области с 1 сентября, сообщает региональный департамент образования и науки.

Также с нового учебного года расширится география школ, внедряющих программы финансовой, правовой и потребительской грамотности. Кардинально изменится концепция преподавания информатики. На уроках школьники будут не только изучать строение компьютера. В программе - исключительно полезные и увлекательные кейсы по 3D-моделированию, языку программирования Scratch, созданию сайтов с помощью инструментов Google, работа в программе КОМПАС-3D, решение задач с использованием языка программирования С++. Эти знания помогут ребятам освоить компетенции, владеть которыми особенно важно в условиях IТ-насыщенной образовательной среды и стремительно развивающейся сферы информационных технологий.

Добавим, в новом учебном году школы региона примут более 23 тыс. первоклашек. Всего в Тюменской области за парты сядут более 200 тыс. школьников.

В День знаний двери для ребят впервые распахнут новый корпус гимназии № 49 в мкр. Ямальский-2 Тюмени, школы в с. Малая Зоркальцева Тобольского района и в с. Тоболово Ишимского района, а также "Роснефть-класс" в школе № 25 Тюмени.

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# инновационные лаборатории , классы , Тюменская область , школы

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