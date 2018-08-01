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Тюменский центр туризма и краеведения приглашает на день открытых дверей

Общество, 08:07 17 августа 2018

Фото ДИ "Пионер"

День открытых дверей для детей и их родителей, интересующихся скалолазанием и историей родного края, проведет Тюменский Центр туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34) 2 сентября с 11 часов 30 минут до 15 часов.

Как сообщает пресс-служба ДИ "Пионер", гости центра смогут ознакомиться с расписанием на новый учебный год, пообщаться с тренерами отделения, попробовать пролезть на скалодроме. Для участия с собой обязательно необходимо взят сменную обувь (чешки, кроссовки или кеды).

Программа Центра туризма и краеведения при Дворце творчества и спорта "Пионер" рассчитана исключительно для детей от четырех до 16 лет. Дети младше четырех лет к занятиям не допускаются. Доступны льготы для многодетных, малоимущих семей (при наличии справки).

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# День открытых дверей , ДИ Пионер , краеведение , туризм

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