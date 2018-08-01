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В трех районах Ямала объявлено штормовое предупреждение

Общество, 11:32 16 августа 2018

фото 72.mchs.gov.ru

В Пуровском, Красноселькупском и Тазовском районах объявлено штормовое предупреждение 16 августа, сообщает ИА "Север-пресс".

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Красноселькупском и Тазовском районах ожидается сильный ветер, его порывы будут достигать 17 м/сек. Спасатели и сотрудники МЧС обратились к местным жителям с рекомендациями соблюдать все возможные меры предосторожности.

Также штормовое предупреждение объявлено в Пуровском районе, здесь ожидаются сильные дожди с грозой. На территории района прогнозируется подтопление пониженных участков территории, не имеющей естественного стока, и нарушение работы дренажных и ливневых систем.

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# штормовое предупреждение , Ямал

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