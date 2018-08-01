Свердловские подростки приняли участие в профилактических квестах

Фото www.gigbor.by Фото www.gigbor.by

О том, как сохранить здоровье и где искать помощи в сложной жизненной ситуации, узнали подростки из Свердловской области, которые приняли участие в профилактических квестах "Твоя жизнь - твоя ответственность", сообщает правительство области. Познавательные мероприятия прошли в рамках акции "Лето с #РДШ96" в 17 детских оздоровительных лагерях.

Организаторами квестов выступили Свердловское региональное отделения российского движения школьников и отдел координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией администрации Екатеринбурга.

Профилактическая бригада в лице представителей областной наркологической больницы, городского центра медицинской профилактики, территориальных комиссий по делам несовершеннолетних, управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области, центра профилактики и борьбы со СПИД, международного проекта "Танцуй ради жизни", медиа-проекта "Выбираю жизнь" и Свердловского регионального отделения российского движения школьников, работала в течение двух месяцев.

"Каждая служба межведомственной бригады проводила свою станцию, посвященную определенной проблеме, будь то табакокурение, употребление наркотиков, алкоголя, антисоциальное поведение. Благодаря разнообразию представленных организаций, ребята смогли лично пообщаться с самыми разными специалистами системы муниципальной профилактики, задать все интересующие вопросы и узнать, где они могут получить профессиональную помощь в сложных жизненных ситуациях", - рассказала руководитель информационно-медийного направления Свердловского регионального отделения Российского движения школьников Мария Ткачук.

Свердловское отделение РДШ выступило организатором одной из станций квеста, на которой сотрудники знакомили детей с целями и задачами работы движения и подробно рассказывали о каждом из четырех направлений деятельности ("Гражданская активность", "Информационно-медийное направление", "Военно-патриотическое направление", "Личностное развитие"). Кроме этого, подростки выполняли тематические задания об основах здорового образа жизни в рамках деятельности разных направлений движения, приняли участие в конкурсе РДШ "Добро не уходит на каникулы".

"В рамках одного из заданий станции ребятам необходимо было придумать социальную акцию, а в качестве домашнего задания - провести ее в своем лагере. Таким образом, дети не просто узнали о добровольческой, социальной деятельности, но и стали непосредственными организаторами таких мероприятий", - рассказала руководитель направления Гражданская активность Свердловского регионального отделения Российского движения школьников Екатерина Рублева.

Участие в профилактических квестах приняли более 1 тыс. подростков.