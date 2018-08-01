Тюменские врачи вылечили пациентку на четвертой стадии рака

фото: «Медицинский город» фото: «Медицинский город»

Специалисты "Медицинского города" вылечили жительницу Тюмени, у которой был диагностирован рак шейки матки четвертой стадии, сообщает департамент здравоохранения.

Патологию шейки матки у женщины выявили год назад в ходе профосмотра. Тогда женщине рекомендовали пройти дополнительное обследование, однако она не последовала рекомендациям врача.

Спустя несколько месяцев тюменка поступила в больницу с жалобами на кровотечение и боль. После тщательного обследования врачи диагностировали рак шейки матки четвертой стадии с прорастанием в мочевой пузырь и прямую кишку.

"Лечение в таких случаях крайне сложное, поскольку опухоль слишком распространена. После детального обследования мы провели консилиум и приняли решение начать с химиотерапевтического лечения", - прокомментировала заведующая гинекологическим отделением "Медицинского города" Наталья Яскевич.

После четырех курсов химиотерапии опухоль значительно уменьшилась в размерах. Врачи провели объемную операцию, были удалены тазовые лимфоузлы, матка с придатками, мочевой пузырь и выполнена резекция прямой кишки.

В настоящее время, по словам врачей, опухоль не визуализируется, пациентку выписали в удовлетворительном состоянии. Тюменке предстоит пройти два профилактических курса химиотерапии, а со временем будет возможно проведение пластической операции.

Выявление онкологических заболеваний на ранней стадии является первостепенной задачей специалистов "Медицинского города". По статистике, в 2017 году зарегистрировано 170 случаев рака шейки матки, из них 70% случаев - на ранней стадии.

Тем не менее многие пациенты обращаются за медицинской помощью очень поздно, тогда опухоль достигает больших размеров и плохо поддается лечению. Виной этому может быть как бессимптомное протекание болезни, так и редкое посещение врача-гинеколога.