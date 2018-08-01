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Тюменцы встретят яблочный спас народным гуляньем

Общество, 19:19 16 августа 2018

Фото официального сообществ ДК "Торфяник" "Вконтакте"

Народное гулянье "Здравствуй, яблочный наш спас" состоится на базе Дома культуры и творчества "Торфяник" 17 августа в 17 часов, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Кроме развлекательной программы гостей праздника будет ждать выставка-продажа изделий студии декоративно-прикладного творчества "Рукодельница", а также подведение итогов конкурса "Яблоко от яблони" и "Яблочные вкусняшки".

Напомним, в рамках конкурса "Яблочные вкусняшки" можно принести свое кулинарное творчество прямо на мероприятие. Главное условие участия – содержание в кулинарном изделии яблок и наличие не более 10 ингредиентов в рецепте.

Победители конкурсов получат грамоты и ценные призы. Всех желающих приглашают на грандиозный праздник получить массу незабываемых эмоций.

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# концерт , праздник , Яблочный спас

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