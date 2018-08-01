Великие князья Руси ходили в походы под красными знаменами

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Викторину "Под флагом России" проводит в преддверии Дня государственного флага Российской Федерации Ялуторовский музейный комплекс. В ней 10 вопросов.

Напомним, 22 августа 1991 года постановлением Верховного Совета РСФСР бело-лазорево-алый флаг был установлен Государственным флагом РСФСР. А 24 года назад в России появился новый праздник - День государственного флага России. Установлен он был в 1994 году президентом РФ, и с тех пор отмечается в конце каждого лета - 22 августа.

На Руси вместо слов "флаг" и "знамя" долгие годы употреблялось слово "стяг", так как под него стягивалось войско. Флаг отмечал середину рати. Его охраняли богатыри — стяговники. Издалека было видно – терпит ли дружина поражение (стяг упал) или бой идет успешно (стяг "простирашася яко облацы").

В XI—XII веках на Руси были в основном треугольные стяги преимущественно красного цвета. Святослав Великий, Дмитрий Донской, Иван Грозный вели дружины под красными флагами.

Функция ранних знамен как средства управления войском постепенно совмещается с использованием знамени (хоругви) в качестве символа власти.

Слово "знамя" происходит от слова "знамение". Это стяги с изображением православных ликов – Георгия, Христа, Богородицы. С древних времен великие князья ходили в походы под такими знаменами.

И образ Всемилостивейшего Спаса, например, на знамени Дмитрия Донского не случаен.

Размеры знамен были, как правило, большими. Так, знамя Ивана Грозного, с которым он ходил на Казань в 1552 году имеет длину около 3 метров, а высоту по древку – полтора. Для ношения знамени назначалось два-три человека.

Это знамя полтора века сопровождало русскую армию. При царице Софье Алексеевне оно побывало в Крымских походах, а при Петре I — в Азовском походе и на войне со шведами.

Борис Олейник