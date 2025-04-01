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Украденные в магазине сыр и масло тюменец продавал случайным прохожим

Происшествия, 17:46 20 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже продуктов из магазина задержали полицейские в Тюмени. Ущерб составил около 6 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

В тюменскую полицию обратился представитель сетевого продуктового магазина. Он рассказал, что из торгового зала на ул. Дмитрия Менделеева пропали масло и сыр.

Сотрудники полиции установили злоумышленника, ранее судимого тюменца 2003 года рождения и задержали его. Молодой человек признался в содеянном.

Он рассказал, что, зайдя в магазин, подошел к стеллажу с товарами, сложил в рюкзак продукты, а затем покинул помещение, минуя кассу. Похищенное он продал случайным встречным.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи – два года лишения свободы.

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# кража , уголовное дело

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