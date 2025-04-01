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Завод в Тобольске задолжал 142 работникам 2,4 миллиона рублей

Общество, 16:55 20 апреля 2025

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Задолженность по заработной плате на общую сумму 2,4 млн рублей погасил городской молочный завод в Тобольске после вмешательства межрайонной прокуратуры.

Надзорное ведомство провело проверку по факту публикации в СМИ о нарушениях прав работников городского предприятия на оплату труда.

Выяснилось, что на протяжении двух месяцев работодатель нарушал установленные законом порядок и сроки выплаты заработной платы 142 работникам.

После прокурорского вмешательства задолженность погашена в полном объеме с одновременной выплатой компенсации. Исполняющий обязанности гендиректора завода привлечен к административной ответственности.

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# невыплата зарплаты , прокуратура , Тобольск

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