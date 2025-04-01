Завод в Тобольске задолжал 142 работникам 2,4 миллиона рублей
Задолженность по заработной плате на общую сумму 2,4 млн рублей погасил городской молочный завод в Тобольске после вмешательства межрайонной прокуратуры.
Надзорное ведомство провело проверку по факту публикации в СМИ о нарушениях прав работников городского предприятия на оплату труда.
Выяснилось, что на протяжении двух месяцев работодатель нарушал установленные законом порядок и сроки выплаты заработной платы 142 работникам.
После прокурорского вмешательства задолженность погашена в полном объеме с одновременной выплатой компенсации. Исполняющий обязанности гендиректора завода привлечен к административной ответственности.