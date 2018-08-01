На Ямале рабочего насмерть придавило металлическим листом

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Рабочий погиб в результате падения на него листа металла в с. Самбург, сообщает ИА "Север-Пресс".

Трагедия произошла в частном секторе при проведении погрузочно-разгрузочных работ на кране-манипуляторе. 41-летний мужчина неправильно прикрепил металлический лист, из-за чего при погрузке он упал на него. От полученных травм рабочий скончался в больнице.

Мужчина приехал на работу из Алтайского края. Следователи выясняют, был ли у него допуск к работе на кране-манипуляторе. Со слов коллег и руководства, у него были лишь водительские права.

По данному факту проводится доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение.