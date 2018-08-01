Российский триколор установят на мосту Влюбленных в день государственного флага

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Команда тюменского отделения "Молодой Гвардии" поздравит жителей города и установит российский триколор на мосту Влюбленных в честь празднования дня Государственного флага Российской Федерации 22 августа.

Как сообщает пресс-служба организации, начнется праздник в 12 часов с совместного автопробега с автомобильным движением SMOTRA.RU. Автопробег пройдет вдоль ул. Ленина до Первомайской и завершится на верхнем ярусе парковки возле набережной. Водружение флага состоится на набережной в 14 часов. Все участники смогут получить ленточку цвета российского триколора на память. Среди жителей Тюмени молодогвардейцы проведут социологический опрос на знание праздника.

"Флаг – это государственный символ, объединяющий людей независимо от их возраста, пола, политических убеждений или вероисповедания. Флаг планируется установить на самой высокой точке исторической части города – верхнем пилоне моста Влюбленных, чтобы каждый тюменец и гость нашей областной столицы, гуляя по набережной, смог увидеть его и проникнуться чувством патриотизма и единства с российским народом", - прокомментировал руководитель городского отделения "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев.