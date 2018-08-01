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Жители Голышманово помогут малоимущим семьям на благотворительной акции

Общество, 19:54 17 августа 2018

Фото www.skanaa.com

Помочь много­детным малоимущим семьям смогут жители Голышманово на благотворительной акции "От сердца к сердцу", которая начнется в 10 часов 18 августа, сообщает администрация района.

На исторической площади поселка (возле автовокзала) откроется "Лавка добра", куда можно сдать вещи в хорошем состоянии или обменять на подходящие по размеру. Здесь же будут принимать денежные средства и канцелярские принадлежности. Активисты районного совета ветеранов будут продавать поделки и выпечку. Вырученные средства они тоже передадут детям. В прошлом году на собранные 8,5 тыс. рублей приобрели портфели и школьные принадлежности для учеников из семей, испытывающих финансовые трудности.

На площади вновь состоится благотворительный концерт вокальной группы "От Афгана до Чечни", члены литературного объединения "ЛАД" будут читать стихи, а агентство "РозаЛиЯ" устроит игры для детей.

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# благотворительность , Голышмановский район

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