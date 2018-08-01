В Тюмени чествовали лучших воспитателей

фото Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" фото Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия"

Дипломантов Всероссийского конкурса "Воспитатели России-2017" наградили в в Тюменской областной думе 17 августа. Из 9 участников педагогического состязания, представлявших Тюменскую область, были отмечены шестеро педагогов, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Депутат, председатель регионального общественного совета проекта партии "Единая Россия" "Новая школа" Николай Токарчук поздравил тюменских воспитателей.

"Тюменские воспитатели обладают высоким уровнем профессионализма, это позволяет им делиться своими наработками и практиками с коллегами из других регионов. Наша область занимает достойное место в сфере российского образования, что не раз воспитатели и учителя доказывали на различных профессиональных состязаниях. Каждый год они занимают достойные места на конкурсе, и каждый год задача усложняется – не только удержать завоеванные позиции, но и улучшить их", - отметил депутат.

Он вручил заслуженные награды шести педагогам: Светлане Брюховой, Александре Малышкиной, Ирине Куценко, Елене Гирич, Александре Горбуновой, Светлане Хабаровой. По словам директора детского сада № 50, председателя тюменского регионального отделения Всероссийской общественной организации "Воспитатели России" Екатерины Вешкурцевой, тюменским педагогам очень важна возможность проявить себя на федеральном уровне.

"Ежегодно наши воспитатели транслируют свой опыт и участвуют во Всероссийском конкурсе. Для них это новый этап в профессиональном развитии, более высокая ступенька, и для того, чтобы на нее подняться, нужно много работать. Признание российскими экспертами становится не только предметом гордости, но и хорошим мотивирующим фактором двигаться вперед", - уверена Екатерина Вешкурцева.

В 2017 году в конкурсе участвовали девять воспитателей, в 2018 – уже 20. До конца сентября они должны пройти региональный этап, после чего шесть человек, победители в своих номинациях, будут защищать честь Тюменской области на федеральном уровне. 1 ноября станут известны имена лучших педагогов дошкольных учреждений страны.

Заведующая сектором дошкольного образования департамента образования и науки Тюменской области Наталья Гребенкина рассказала, что тюменский опыт признается как передовой в стране, наш регион часто выступает пилотной площадкой. Так, на базе двух детских садов в Тюмени - № 133 и 51 – с 1 сентября будут организованы две федеральные пилотные площадки по апробации адаптированной образовательной программы по работе с детьми с расстройствами аутистического спектра.

"Наши детские сады умеют работать с такими малышами, методики признаны одними из лучших, поэтому Тюменская область и вошла в восьмерку регионов, где будут действовать пилотные площадки", - сообщила Гребенкина.

Отметим, что организатором конкурса выступает Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования "Воспитатели России". Конкурс проводится при поддержке партии "Единая Россия".