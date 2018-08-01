В день рождения Тюменской области главы Тюменской области, Югры и Ямала поздравили земляков

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

День рождения Тюменской области - очень значимый праздник для всех, кто любит и ценит свою малую родину. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, выступая на торжественном собрании в честь 74 годовщины со дня образования региона, которое состоялось в ДК "Нефтяник".

"Наш регион поистине уникален. Это территория первопроходцев и героев, людей, способных на подвиги и настоящие, сильные чувства. Недаром характер у жителей области особый: закаленный, открытый ко всему новому", - подчеркнул Александр Моор.

Современная история Тюменской области началась в 1944 году. Именно в годы Великой Отечественной войны произошла первая индустриализация Тюмени, напомнил врио главы региона.

"В военные годы к нам эвакуировали 22 завода из западной части Советского Союза. И Тюмень, которая проводила на фронт почти половину трудоспособного населения, стала выпускать промышленной продукции втрое больше, чем в 1940 году. Тюменцы вместе со всей страной приближали Победу. Мы с гордостью храним память о тех великих событиях и наших земляках", - заявил он.

Второй экономический рывок в истории Тюменской области связан с грандиозным событием - открытием месторождений нефти и газа. Это точка отсчета. С этого момента Россия стала развиваться как энергетическая сверхдержава, отметил Александр Моор.

"Природные богатства нашего региона осваивали всей страной. Население тогда выросло в десятки раз. Сотни тысяч человек из всех уголков Советского Союза приехали на разработку месторождений. Они сформировали новое поколение жителей области. Тюменская область и по сей день остается одним из самых многонациональных регионов России. В этом наша особенность и наша сила", - уверен врио губернатора.

Шестидесятые годы ХХ века вписали в летопись Тюменской области, Югры и Ямала много знаменитых имен первопроходцев, продолжил Александр Моор. Более 80 жителей региона отмечены высшей наградой Советского Союза - званием Героя Социалистического Труда. Среди них нефтяники, геологи, строители, лесозаготовители, работники сельского хозяйства.

"Славные дела первопроходцев продолжает нынешнее поколение тюменцев. Мы вместе наращиваем темпы развития, формируем сегодняшний облик региона. В 2004 году губернаторы Александр Филипенко, Юрий Неёлов и Сергей Собянин нашли очень эффективную модель развития. Договор между Тюменской областью, Югрой и Ямалом стал прочной основой для сохранения устойчивого социально-экономического развития трех наших регионов, благополучия ямальцев, югорчан и тюменцев. Спустя годы эту эстафету сотрудничества продолжили Владимир Якушев, Наталья Комарова и Дмитрий Кобылкин. Время доказало правильность принятого решения. Программа "Сотрудничество" приносит свои плоды, и работает в интересах людей. Мы будем и дальше развивать экономические и социальные связи, совместно работать на благо всех наших трех регионов", - подчеркнул Александр Моор.

Особую признательность Александр Моор выразил своему предшественнику на посту руководителя региона - Владимиру Якушеву. Благодаря его управленческому таланту, вечному стремлению двигаться вперед, неиссякаемой энергии, умению вести за собой.

"Как уже не раз говорилось, мощная экономика – это база для того, чтобы делать жизнь людей более комфортной. В области крепкая социальная сфера, которая находится в постоянном развитии и совершенствовании. Большое внимание уделяется будущему региона. Внедряются новые образовательные проекты и программы. Они позволяют готовить кадры под нужды не просто региональной экономики, а конкретных предприятий. Прекрасные результаты показывает тюменская медицина. Подтверждение тому - позитивная динамика по ряду важных показателей. В первую очередь это продолжительность жизни тюменцев, которая по итогам 2017 года выросла более чем на год и превысила 72 года. В регионе создан хороший задел и все условия для дальнейшего поступательного движения вперед", - отметил врио губернатора. Очень важно, что тюменцы позитивно оценивают итоги развития, подчеркнул он.

"Именно в этом - залог согласия между властью и гражданским обществом, гарантия того, что и в дальнейшем мы будем слаженно решать стоящие перед нами задачи. В первую очередь те, которые сформулированы в майском Указе президента России. Я уверен - нам это по силам", - заявил Александр Моор. Врио главы региона пожелал всем жителям Тюменской области мира и благополучия, крепкого здоровья и новых ярких побед на благо родной земли.

"Отмечая день рождения региона, мы всегда поводим итоги и стараемся заглянуть в будущее. Трудом жителей Тюменской области в сложнейших условиях было создано мощное энергетическое сердце страны. Благодаря этому сегодня уютно чувствует себя экономика всей России. Регион динамично развивается, и я уверен, что у Тюменской области - по-настоящему светлое будущее", - обратился к участникам торжественного собрания министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

По мнению министра природных ресурсов РФ, экс-губернатор Ямала Дмитрия Кобылкина, работа в Тюменской области - отличная школа жизни и профессионального мастерства.

"Тюменская земля вырастила огромное количество прекрасных геологов, геофизиков, инженеров, врачей, учителей - просто людей, которые отличаются любовью к Родине", - подчеркнул глава Минприроды.

Тепло поздравили тюменцев с днем рождения региона губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова и врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Югорчане подарили жителям Тюменской области гастроли национального театра "Солнце", а ямальцы - фотовыставку, рассказывающую о Заполярье.

В ходе торжественного собрания более 30 тюменцев получили ведомственные и региональные награды за добросовестный труд и большой вклад в развитие региона. Под громкие аплодисменты Александр Моор вручил Владимиру Якушеву знак Почетного гражданина Тюменской области.

Евгений Бабенко