Термальные источники в Турции - возможность забыть о болезнях

Фото Евгения Шарова Фото Евгения Шарова

Около 100 человек посетили конференцию и семинар по термальным курортам и оздоровительному туризму в Турции. В рамках тура по России представители турецких компаний приехали в Тюмень, чтобы рассказать о возможностях восстановления здоровья в Турции.

На воркшопе Thermal SPA, Wellness Tourism Conference & Workshop руководители турецких компаний презентовали лечебницы, подробно рассказали о возможностях оздоровительного туризма, вариантах физиотерапевтическихреабилитационных процедур, ответили на вопросы слушателей и провели сессию деловых переговоров.

По словам президента Ассоциации TERMAL SAĞLIK VE TURİZM DERNEĞİ (TESTUD) Явуз Йылык, Турция находится на втором месте в мире по количеству больниц, аккредитованных JCI*.

"В стране насчитывается 42 таких клиники, они оказывают высококлассные услуги. У нас большое количество термальных источников, которые можно использовать в оздоровительных целях, а по количеству пригодных к использованию термальных источников Турция занимает первое место в Европе. В термальных гостиницах проводится целый комплекс процедур и медицинских услуг, такие, как косметология, физиотерапия, реабилитация, лечение травами, иглотерапия, сеансы гирудотерапии, все виды массажа, которые существуют в мире. Благодаря больницам, с которыми работают здравницы, для отдыхающих действуют различные лечебные программы в зависимости от заболеваний, анализов крови, назначений врачей. Удобно, что лечение назначается без потери времени. В термальных гостиницах подготавливается специальное диетическое меню, разрабатываются программы мероприятий и упражнений, исходя из потребностей пациентов. Пациенты, приезжающие в Турцию, чаще отдают предпочтение здравницам, находящимся у морского побережья. Таким образом они совмещают приятное с полезным: наслаждаются морем и солнцем и лечатся в термальных водах. И самый значимый фактор: медицинские услуги в Турции по сравнению с другими странами Европы и Америки более доступны. И, как известно, страна имеет позитивный имидж в сфере гостеприимства. Турция – рай термального туризма", - рассказал он.

Сегодня Турция является новым фаворитом оздоровительного и медицинского туризма, входит в число государств с самым большим количеством больниц. По прогнозам, в ближайшие 10 лет количество медицинских туристов увеличится в два раза.

Как отметил доктор Фатих Мехмет Ерулмаз, в Турцию приезжают не лечиться, а чтобы не болеть. "Мы ставим цель максимально использовать целебные свойства воды термальных источников, разрабатываем индивидуальные программы лечения", - подчеркнул он.

Гости отметили высокий уровень организации воркшопа. В конце мероприятия участников ждал приятный сюрприз: розыгрыш восьми путевок семидневного тура на отдых в турецких здравницах.

"Медицинский туризм слабо развит, есть над чем работать в этом направлении. Это возможность отличаться от других туристических агентств. Оздоровительный туризм Турции – это уникальный рынок, это золотая середина, идеальное сочетание цены и качества. Лечиться можно в Беларуси или в Швейцарии, но в Турции, в отличие от Беларуси, высокий уровень сервиса, а цены, в отличие от Швейцарии, намного ниже. Турция - это та страна, куда хочется возвращаться еще и еще", - поделилась директор филиала Росстур Анастасия Дернова.

*Стандарты JCI (Joint Commission International) являются одними из стандартов в области качества и безопасности для медицинских учреждений. Эти стандарты аккредитованы в Международной организации по качеству в здравоохранении (International Society for Quality in Healthcare) и во Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization).