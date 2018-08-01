Ученые назвали новую опасность, связанную с ожирением

Фото: nnm.me Фото: nnm.me

Лишний вес не только способствует развитию диабета, но повышает давление в сосудах даже при отсутствии проблем с сердцем, что заметно сокращает жизнь. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале JAMA Network Open, сообщает РИА Новости.

"Если эпидемия ожирения продолжит расти, то нас ожидает и аналогичный рост в числе людей с гипертонией и другими болезнями сердечно-сосудистой системы. Мы уже сейчас должны обратить внимание на эту взаимосвязь", — заявил Харлан Крумхольц (Harlan Krumholz) из Йельского университета (США).

В последние годы ученые находят все больше намеков на то, что ожирение не только повышает нагрузку на скелет, способствует развитию проблем с метаболизмом и является одной из причин возникновения сахарного диабета, но и негативно влияет на другие части организма. К примеру, недавно ученые из США выяснили, что лишний вес у женщин способствует рецидиву рака груди, а также ускоряет старение мозга и вызывает изменения в работе мозга.

Типичное давление у человека, страдающего от крайних форм ожирения, будет на 11-25 миллиметров выше, чем у стройных людей аналогичного роста и возраста. Это автоматически делает их потенциальными жертвами гипертонии и более серьезных проблем с работой кровеносной системы.