Владимир Путин внес кандидатуры на должность губернатора ЯНАО
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Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа три кандидатуры на должность губернатора округа 17 августа, сообщает пресс-служба Кремля.
Кандидатами на должность губернатора ЯНАО определены: временно исполняющий обязанности губернатора округа Дмитрий Артюхов, заместитель председателя Комитета Законодательного Собрания ЯНАО по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Голубенко и директор государственного казенного учреждения "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа" Виталий Лагутин.
Напомним, выборы губернатора ЯНАО пройдут в Единый день голосования - 9 сентября.