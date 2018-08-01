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Владимир Путин внес кандидатуры на должность губернатора ЯНАО

Политика, 21:10 17 августа 2018

фото www.kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа три кандидатуры на должность губернатора округа 17 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Кандидатами на должность губернатора ЯНАО определены: временно исполняющий обязанности губернатора округа Дмитрий Артюхов, заместитель председателя Комитета Законодательного Собрания ЯНАО по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Голубенко и директор государственного казенного учреждения "Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа" Виталий Лагутин.

Напомним, выборы губернатора ЯНАО пройдут в Единый день голосования - 9 сентября.

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# Владимир Путин , выборы , губернатор , кандидатуры , ЯНАО

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