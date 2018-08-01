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Пассивное курение повышает риск смерти от тяжелых заболеваний, считают эксперты

Общество, 15:37 18 августа 2018

фото https://newbabe.ru

Американские ученые выяснили, что пассивное курение в раннем возрасте повышает риск смерти от тяжелых заболеваний легких и сердца, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Medscape.

Группа специалистов из Американского онкологического общества проанализировала данные о состоянии здоровья и анкеты с описанием диеты и образа жизни более 70 тыс. граждан США, которые никогда не курили, но в детстве, до 16-18 лет, находились в компании курильщиков.

Результаты исследования показали, что раннее пассивное курение повышает угрозу смерти в результате хронической обструктивной болезни легких на 31 %. Для взрослых, еженедельно проводящих не менее десяти часов рядом с курильщиками, вероятность умереть из-за ХОБЛ вырастает на 42 %, от ишемической болезни сердца — на 27 %, от инфаркта — на 23 %.

Ученые отмечают, что курящие родители подвергают своих детей повышенному риску заболевания астмой и развитию других легочных дисфункций в более зрелом возрасте.

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# заболевания , курение , риск

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