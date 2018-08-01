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"Союзмультфильм" посвятил Эдуарду Успенскому два видеоролика

Общество, 18:21 18 августа 2018

фото Союзмультфильм во Вконтакте

"Союзмультфильм" опубликовал на официальном YouTube-канале два ролика, посвященных памяти писателя Эдуарда Успенского, сообщает РИА Новости.

"Первый ролик включает в себя нарезку из популярных мультфильмов по сценариям Эдуарда Успенского. Второй – "Благодарность Чебурашки". Материалы размещены на Youtube-канале студии", —рассказали в пресс-службе "Союзмультфильма". Во втором ролике Чебурашка от лица всех персонажей благодарит писателя за "подаренную жизнь" и "счастливое детство всех зрителей".

Напомним, Эдуард Успенский ушел из жизни 14 августа в возрасте 80 лет в своем загородном доме. Прощание пройдет в Центральном доме литераторов 18 августа, похоронят его на Троекуровском кладбище.

Успенский — один из самых известных современных детских писателей России, на чьих книгах выросло не одно поколение детей. Автор десятков произведений, в том числе, "Крокодил Гена и его друзья", "Дядя Федор, пес и кот", "Колобок идет по следу". По самым его известным рассказам были сняты мультфильмы.

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# мультфильмы , Союэмультфильм , Эдуард Успенский

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