Тюменская область завоевала золото в компетенции "Кирпичная кладка"

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Третий год подряд Тюменская область завоевывает золото в компетенции "Кирпичная кладка" в Финале Национального чемпионата "Молодые профессионалы"

В финале Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Тюменскую область представляли 14 участников. В итоге – призовые места в четырех компетенциях: 2 золотых медали, 1 серебряная и 1 бронзовая, а также 4 медальона за профессионализм. В общекомандном зачете из 85 регионов сборная Тюменской области заняла 11 место.

Напомним, I место в компетенции "Сантехника и отопление" завоевал Евгений Титушин, также золото у Максима Лаврентьева в компетенции "Кирпичная кладка". Серебряную медаль получила юниор Варвара Шабанова в компетенции "Кондитерское дело", а бронзовую завоевала Мария Фролова в компетенции "Медицинский и социальный уход". Также в копилке нашей сборной четыре медальона за профессионализм: в компетенциях "Предпринимательство", "Администрирование отеля", "Кондитерское дело", "Сухое строительство и штукатурные работы", пишет "Мегатюмень".

Примечательно, что Тюменская область прочно удерживает свои позиции в компетенции "Кирпичная кладка"- в 2016 году I место занял Сергей Воронин, а в 2017 – Сергей Херкун. Победитель этого года Максим Лаврентьев поделился своими эмоциями после победы.

"Понимание того, что в этой компетенции уже дважды было завоевано золото моими предшественниками, накладывало на меня ощутимый груз ответственности, ведь это в своем роде уже эталон качества подготовки наших участников и некая планка, которую очень не хотелось опускать. Ехал с большим волнением. Нам предстояло собрать три модуля: парусник, маяк и колодец. В первые часы соревнований мне казалось, что все соперники очень сильные, тем более на первый взгляд я отставал: все участники начали со сбора модулей, а я – с резки кирпичей. В итоге на тот момент, когда у них уже было выложено по несколько рядов, я еще даже не приступал к выкладке. Думаю, что они меня даже не рассматривали по этой причине как соперника. Зато когда я стал выкладывать модули, мне уже не пришлось прерываться на резку, я делал все четко и быстро. И когда стали видны первые результаты работы, я смог оценить, что у меня есть преимущества. В какой-то момент я начал опережать их и по скорости выполнения задания, и по качеству. Эта победа для меня – огромный стимул, она только подстегивает к тому, чтобы развиваться дальше в своей профессии. Все руки – в мозолях, но это и есть то самое чувство, когда твоя победа – это дело твоих рук!", - рассказал победитель.