Участники Великой Отечественной войны могут бесплатно ездить на пригородных поездах весь май

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Весь май участники и инвалиды Великой Отечественной войны и их сопровождающие смогут ездить бесплатно на пригородных поездах. В 2024 году воспользоваться бесплатным проездом смогут все ветераны, включая тех, кто ранее отказался от пакета социальных услуг.

Бесплатные билеты оформляются во всех пригородных кассах и поездах на основании документов, удостоверяющих личность, а также право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, удостоверение о награждении медалью "За оборону Ленинграда"). Возможен проезд без оплаты одного сопровождающего.

С подробным перечнем федеральных и региональных льгот и условиями их получения можно ознакомиться на сайте АО "Свердловская пригородная компания" и во всех пригородных кассах.