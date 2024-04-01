Движение большегрузов ограничено на участке федеральной дороги Р-402

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничение на движение тяжеловесного транспорта действует на участке федеральной дороги Р-402. В направлении Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск с 353 по 363 км до окончания паводкоопасного сезона запрещено движение грузового транспорта с нагрузкой на ось 6 тонн.

Водители такого транспорта могут переждать ограничения на 38 стоянках. Информация о расположении стоянок размещена по ссылке.