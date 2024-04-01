  • 28 апреля 202428.04.2024воскресенье
  • USD91,7791
    EUR98,0270
  • В Тюмени 23..25 С 9 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Движение большегрузов ограничено на участке федеральной дороги Р-402

Общество, 13:11 28 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничение на движение тяжеловесного транспорта действует на участке федеральной дороги Р-402. В направлении Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск с 353 по 363 км до окончания паводкоопасного сезона запрещено движение грузового транспорта с нагрузкой на ось 6 тонн.

Водители такого транспорта могут переждать ограничения на 38 стоянках. Информация о расположении стоянок размещена по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ограничение движения , паводок

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:05 28.04.2024Участники Великой Отечественной войны могут бесплатно ездить на пригородных поездах весь май
13:49 28.04.2024320 полицейских работают на противопаводковых мероприятиях  в Тюменской области
13:20 28.04.2024На трассе в Абатском районе введено реверсивное движение
13:11 28.04.2024Движение большегрузов ограничено на участке федеральной дороги Р-402