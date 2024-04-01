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На трассе в Абатском районе введено реверсивное движение

Общество, 13:20 28 апреля 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Реверсивный режим движения транспорта действует на участке с 353-го по 363-й км на автодороге Тюмень-Омск в Абатском районе, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В ближайшее время зона реверса будет увеличена по километражу. Для оказания помощи в организации движения на место из Тюмени направлены три дополнительных наряда полка ДПС.

Автоинспекторы со стороны Омской области и Ишимского района будут рекомендовать водителям большегрузов припарковаться на стоянках. Госавтоинспекция рекомендует отложить поездки через Абатский участок автодороги до улучшения паводковой ситуации.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , паводок

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