На трассе в Абатском районе введено реверсивное движение

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Реверсивный режим движения транспорта действует на участке с 353-го по 363-й км на автодороге Тюмень-Омск в Абатском районе, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В ближайшее время зона реверса будет увеличена по километражу. Для оказания помощи в организации движения на место из Тюмени направлены три дополнительных наряда полка ДПС.

Автоинспекторы со стороны Омской области и Ишимского района будут рекомендовать водителям большегрузов припарковаться на стоянках. Госавтоинспекция рекомендует отложить поездки через Абатский участок автодороги до улучшения паводковой ситуации.