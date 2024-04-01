Тюменская область - в пятёрке лучших во всероссийском рейтинге ГТО

| Фото: департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Тюменская область вошла в пятёрку регионов, лучших во всероссийском рейтинге комплекса "Готов к труду и обороне". По итогам работы регион сохраняет позиции в числе лидеров всероссийского рейтинга ГТО.

Лидерство региона подтвердил Упоровский район, показав наиболее эффективную работу по популяризации комплекса "Готов к труду и обороне". Именно там оказались высокие показатели доли населения, принявших участие в выполнении нормативов, в том числе на знаки отличия.

Второе место в рейтинге занял Сорокинский район, прибавив пять позиций. Аромашевский район замкнул тройку лидеров, традиционно удерживая высокие позиции.

Позицию сохранил и Юргинский район, расположившись на четвёртом месте. Помимо большого количества жителей, принявших участие в выполнении нормативов комплекса.

На пятой строчке расположился Ишим, поднявшись с шестой позиции. Город демонстрирует высокие показатели доли населения, зарегистрированного в электронной базе данных, принявшего участие в выполнении нормативов.

Эффективность работы по сравнению с прошлым кварталом также повысили Тобольск, Омутинский и Абатский районы, Голышмановский городской округ.