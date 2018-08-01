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Центр "Родник" помогает юным спортсменам восстановиться

Спорт, 19:16 18 августа 2018

rodnik-72.ru

Разнообразные возможности для развития творческих и совершенствования физических способностей каждого ребенка открывает областной реабилитационный центр "Родник", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

В августе здесь проходят учебно-тренировочные сборы. Более 160 ребят из спортивных детско-юношеских школ олимпийского резерва Тюмени отдыхают и тренируются в центре.

"Классный лагерь – красивая природа, свежий воздух, вкусная еда, отзывчивые воспитатели. Созданы все условия и для тренировок, и для отдыха", - высказала общее мнение одна из воспитанниц отряда "Комета" Милена.

Для ежедневных учебно-тренировочных занятий используется спортивная база областного реабилитационного центра "Родник": плавательный бассейн, спортивный зал, спортивно-игровой зал, футбольное поле, площадка для пляжного волейбола.

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