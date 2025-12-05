  • 5 декабря 20255.12.2025пятница
Тюменцы могут увидеть гонку сильнейших биатлонистов страны

Спорт, 19:00 05 декабря 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут приобрести билеты на соревнования второго этапа Альфа-Банк Кубка России по биатлону. Выбрать можно как с трансфером, так и без него по ссылке. Также билеты можно купить в кассах "Жемчужины Сибири" в дни соревнований, сообщает Союз биатлонистов России.

Первый день большого биатлона - 11 декабря. В 12 часов на старт выйдут женщины, им предстоит индивидуальная гонка. В 15 часов в этой же дисциплине посоревнуются мужчины.

13 декабря в 11 часов женщинам предстоит спринт на 7,5 км. В 13 часов 30 минут на старт выйдут мужчины - они проедут в спринте 10 км.

Заключительный день соревнований, 14 декабря, начнется в 12 часов с масс-старта среди женщин. Через два часа награды масс-старта разыграют мужчины.

Отметим, что составе сборной Тюменской области на родной трассе выступят 12 спортсменов.

# биатлон

﻿
