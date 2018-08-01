Александр Моор: Нижнетавдинский район достойно встречает 95-летний юбилей

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Нижнетавдинский район встречает 95-летний юбилей с достойными результатами в развитии экономики и социальной сферы. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, поздравляя нижетавдинцев с днем рождения муниципалитета.

"На Нижнетавдинской земле появляются новые и укрепляются действующие предприятия. Конечно, предмет гордости и основа экономики района - это сельское хозяйство и перерабатывающие производства. В районе живут активные и трудолюбивые люди", - подчеркнул врио губернатора.

Отметим, что нижнетавдинское молоко - известный бренд района. В 2017 году здесь начал работу новый племенной свинокомплекс - масштабный инвестпроект федерального уровня. Не менее значим завод международной компании DynaEnergetics по производству оборудования для нефтегазовой отрасли. Его продукция поставляется в Югру и на Ямал. Большой популярностью у жителей и гостей региона пользуется уникальный лечебно-оздоровительный центр "Ахманка".

"Нижнетавдинский район - одна из самых инвестиционно привлекательных территорий в Тюменской области. Есть много новых инвестиционных проектов, которые предстоит реализовать общими усилиями. Муниципалитет создает новые рабочие места, наращивает собственную доходную базу. А это значит появляются дополнительные возможности для решения социальных вопросов, улучшения благоустройства, делать жизнь нижнетавдинцев еще более комфортной. Я уверен, что свой столетний юбилей Нижнетавдинский район встретит новыми достижениями и победами", - подчеркнул Александр Моор.

Врио губернатора пожелал всем нижнетавдинцам здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне, а Нижнетавдинскому району - процветания. Александр Моор вручил пяти жителям района награды за добросовестный труд. Две семейные пары, отметившие 50-летие совместной жизни, получили из рук врио главы региона благодарственные письма и памятные медали.

"Сегодняшний юбилей - праздник и для ветеранов, которые своим трудом создавали фундамент для этого развития, и для тех, кто трудится сегодня, и для молодого поколения, которому предстоит работать на родной земле. Муниципалитету нужны квалифицированные кадры, ведь здесь активно развивается не только сельское хозяйство, но и промышенность", - сказал, поздравляя нижнетавдинцев, депутат Тюменской областной думы Юрий Конев.

Глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов в своем выступлении отметил, что благодаря притоку инвестиций в муниципалитете строятся и реконструируются жилые дома, дороги, детские сады и школы.

"Мы с радостью и любовью говорим друг другу: мой район - моя гордость!", - подчеркнул Валерий Борисов.

Александр Моор ознакомился с презентациями достижений района в экономике и социальной сфере, побывал на представленных сельскими поселениями национальных подворьях. Завершились юбилейные торжества праздничным концертом.

Евгений Бабенко