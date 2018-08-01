Ученые нашли способ ранней диагностики опасной болезни по сетчатке глаза
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Способ раннего обнаружения болезни Паркинсона по изменениям сетчатки глаза выявили ученые из Южной Кореи. Результаты исследования публикует издание News Medical, сообщает РИА Новости.
Согласно выводам ученых, на ранней стадии развития смертельно опасного заболевания из-за гибели клеток головного мозга происходит истончение сетчатки.
По словам автора исследования, доктора Сеульского национального университета Джи-Янг Ли, эта взаимосвязь была выявлена впервые в истории медицины. Она добавила, что это открытие может позволить диагностировать болезнь Паркинсона обычным сканированием глаз.