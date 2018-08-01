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Ученые нашли способ ранней диагностики опасной болезни по сетчатке глаза

Общество, 15:32 19 августа 2018

Фото Fotolia / ktsdesign

Способ раннего обнаружения болезни Паркинсона по изменениям сетчатки глаза выявили ученые из Южной Кореи. Результаты исследования публикует издание News Medical, сообщает РИА Новости.

Согласно выводам ученых, на ранней стадии развития смертельно опасного заболевания из-за гибели клеток головного мозга происходит истончение сетчатки.

По словам автора исследования, доктора Сеульского национального университета Джи-Янг Ли, эта взаимосвязь была выявлена впервые в истории медицины. Она добавила, что это открытие может позволить диагностировать болезнь Паркинсона обычным сканированием глаз.

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# болезнь Паркинсона , наука , Южная Корея

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