Тюменцы могут проверить кассовый чек через смартфон

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Легальность совершенной кассовой операции тюменцы могут проверить по телефону, сообщает управление федеральной налоговой службы по Тюменской области.

Для этого необходимо скачать на устройство приложение "Проверка кассового чека" (представленного в Аppstore и Googleplay), ссылка на скачивание которого доступна на официальном сайте ФНС России в разделе "Новый порядок применения контрольно-кассовой техники".

Как пояснили в ведомстве, каждый пробитый чек имеет так называемый QR-код, поднеся к которому мобильное устройство, тюменцы могут на месте проверить подлинность операции.

В приложении пользователь может хранить в электронном виде кассовые чеки, проверять их подлинность и, в случае необходимости, сообщать о выявленном нарушении в ФНС России. Также можно самостоятельно выбрать один из двух способов идентификации кассового чека: ручной ввод фискальных данных (дату, время совершения покупки, тип операции и пр.), либо сканирование QR-кода из кассового чека для автоматической проверки.

С внедрением новой технологии тюменцы могут систематизировать историю произведенных покупок и ежемесячные расходы и вести семейный бюджет в электронном виде.