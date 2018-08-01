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Тюменцы могут проверить кассовый чек через смартфон

Общество, 12:16 20 августа 2018

www.nalog.ru

Легальность совершенной кассовой операции тюменцы могут проверить по телефону, сообщает управление федеральной налоговой службы по Тюменской области.

Для этого необходимо скачать на устройство приложение "Проверка кассового чека" (представленного в Аppstore и Googleplay), ссылка на скачивание которого доступна на официальном сайте ФНС России в разделе "Новый порядок применения контрольно-кассовой техники".

Как пояснили в ведомстве, каждый пробитый чек имеет так называемый QR-код, поднеся к которому мобильное устройство, тюменцы могут на месте проверить подлинность операции.

В приложении пользователь может хранить в электронном виде кассовые чеки, проверять их подлинность и, в случае необходимости, сообщать о выявленном нарушении в ФНС России. Также можно самостоятельно выбрать один из двух способов идентификации кассового чека: ручной ввод фискальных данных (дату, время совершения покупки, тип операции и пр.), либо сканирование QR-кода из кассового чека для автоматической проверки.

С внедрением новой технологии тюменцы могут систематизировать историю произведенных покупок и ежемесячные расходы и вести семейный бюджет в электронном виде.

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# налоговая служба , онлайн-кассы

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