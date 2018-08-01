Опрос о родительском контроле за картой "Школьник" запустили в Тюмени

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Опрос о нужности родительского контроля за балансом транспортных карт школьников запущен на портале "Я решаю!" в преддверии нового учебного года, сообщает администрация Тюмени.

Для многих родителей важно иметь удаленный контроль за количеством средств на карте их детей-школьников и быть спокойными, что ребенок доедет до дома. Каждый тюменец может внести свое предложение по эффективному механизму контроля за расходованием средств с карты школьника.

Инициатором опроса выступил департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Его специалистам важно знать, как родители отслеживают баланс школьной карты и какие услуги могут быть дополнительно внедрены АО "Тюменская транспортная система" для контроля и пополнения средств.