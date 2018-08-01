Крымский мост покажут в кино 1 ноября

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Премьера художественного фильма про мост через Керченский пролив стартует в российских кинотеатрах 1 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост".

"Режиссер Тигран Кеосаян и оператор-постановщик Игорь Клебанов сняли романтическую комедию "Крымский мост. Сделано с любовью!". Автор сценария киноленты – Маргарита Симоньян, музыку для фильма написал Сергей Трофимов. В центре сюжета – большая стройка в Керченском проливе и жизнь вокруг нее. Это истории приезжих строителей и местных жителей, для которых Керчь и Тамань стали общим домом", — говорится в сообщении.

Автор сценария киноленты Маргарита Симоньян рассказала, что это фильм о любви в обстоятельствах стройки Крымского моста. Съемки киноленты проходили в акватории Керченского пролива и на острове Тузла в условиях реального строительства. Действие развернулось на участках, где погружались сваи, бетонировались опоры и устанавливались металлические пролеты Крымского моста. Актеры работали рядом с инженерами, монтажниками, сварщиками, машинистами кранов, которые также стали героями художественного фильма.

В фильме снимались Ирина Розанова, Екатерина Шпица, Алена Хмельницкая, Сергей Никоненко, Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Сергей Газаров и другие. В эпизодических ролях и съемках массовых сцен были задействованы жители Крыма и Кубани.