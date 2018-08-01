"МедиаТЭК-2018": лучший PR — у Тюменской энергосбытовой компании

Фото ОАО "ТЭК" Фото ОАО "ТЭК"

Лучшей пресс-службой региональной компании топливно-энергетического комплекса на территории ХМАО-Югры признан отдел по связям с общественностью и работе со СМИ АО "Тюменская энергосбытовая компания". Деятельность PR-подразделения сбыта была представлена проектом "PRO ТЭК" на региональном этапе Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК-2018".

Как сообщает пресс-служба компании, конкурсную комиссию возглавил заместитель директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры Сергей Эрнст. В ее состав вошли начальник отдела энергосбережения управления энергетики Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры Анатолий Павлов, начальник отдела планирования и аналитики Департамента общественных и внешних связей ХМАО-Югры Алина Халилова, а также представители АНО "Центр развития ЖКК и энергосбережения Югры": исполнительный директор Эдуард Кинцле, первый заместитель исполнительного директора Илья Ким и ведущий специалист отдела по связям с общественностью Анна Шевелева.

Проект "PRO ТЭК" Тюменской энергосбытовой компании не только удостоился высоких оценок экспертного жюри, но и набрал наибольшее количество голосов в открытом интернет-голосовании. Он занял первое место в номинации "Лучшая пресс-служба региональной компании ТЭК (За создание высокопрофессиональной службы по связям с общественностью в ТЭК)".

"Тюменская энергосбытовая компания реализует открытую информационную политику и выстраивает стратегию долгосрочных коммуникаций на территории своей работы, — комментирует начальник отдела по связям с общественностью и работе со СМИ Александра Коршунова. — Среди направлений деятельности отдела — не только взаимодействие со СМИ, но и протокольная работа, благотворительная деятельность, взаимодействие с органами власти, общественными организациями и прочими институтами, а также организация внутрикорпоративной деятельности компании".

Отличительной особенностью работы PR-подразделения АО "Тюменская энергосбытовая компания" является производство широкого спектра материалов, которые посвящены не только деятельности компании, но и вопросам энергосбережения, важнейшим для потребителей изменениям в отраслевом законодательстве и другим темам, а также активное взаимодействие с аудиторией в стремительно набирающих популярность социальных медиа.

Среди важных направлений деятельности отдела — реализация PR-проектов, в числе которых — "уДачное решение!" (кампания по переходу собственников земельных участков дачных/садовых товариществ г. Сургута и Сургутского района на прямое энергосбытовое обслуживание в АО "ТЭК"), "Платите энергичнее!" (проект годового цикла, нацеленный на увеличение собираемости платежей населения и предприятий, снижение дебиторской задолженности), "Онлайн-квитанции — зеленый свет!" (PR-кампания по стимулированию потребителей из числа физических лиц на получение платежных документов по электронной почте) и другие.

Проект "Онлайн-квитанции — зеленый свет!", посвященный продвижению электронных платежных документов, был представлен на региональном этапе конкурса "МедиаТЭК-2018" отдельно. По итогам оценок экспертного жюри и интернет-голосования он занял второе место в номинации "Современное производство и развитие ТЭК" (За эффективное освещение в регионе проектов, связанных с пpoизводственной деятельностью энергетической компании, внедрением новых технологий, строительством и реконструкцией энергообъектов). Сегодня внедрение дистанционных сервисов является одним из наиболее перспективных направлений работы Тюменской энергосбытовой компании прежде всего с точки зрения удобства и оперативности для клиентов, а также в части оптимизации издержек компании на один лицевой счет, поскольку интерактивные площадки требуют наименьших затрат на создание и поддержание в рабочем состоянии.

"Мы благодарим организаторов регионального конкурса за достойный уровень проведения мероприятия и предоставленную возможность обменяться опытом с региональными коллегами, жюри — за глубокое погружение в темы проектов и высокую оценку нашей работы, а также поздравляем с победой всех коллег-участников конкурса, — говорит Александра Коршунова. — Отдельные слова благодарности и признательности хочется адресовать всем, кто болел и голосовал за нас и наши работы".

Всероссийский конкурс средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК" проводится Министерством энергетики Российской Федерации в четвертый раз. После завершения регионального этапа стартует федеральный, победители которого будут определены Экспертным советом, возглавляемым пресс-секретарем президента Российской Федерации Дмитрием Песковым. В 2018 году оргкомитеты конкурса сформированы в 64 субъектов Федерации, ХМАО-Югра и ЯНАО традиционно называются в числе самых активных регионов.