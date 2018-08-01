В Увате испытали новое судно на воздушной подушке

Фото www.uvatregion.ru Фото www.uvatregion.ru

Пробное испытание судна на воздушной подушке "Ховеркрафт 14" прошло в Увате, сообщает администрация муниципалитета.

"В осенний сезон 2018 года мы сможем оценить новую схему организации переправы в районе села Уват. АО "ТОДЭП" переданы катера и баржи для перевозок через Иртыш в летнее время. Также предприятие заливает и содержит ледовую переправу. А в межсезонье организацией вертолетного сообщения занималась администрация района. В результате люди нередко становились свидетелями различных нестыковок. С этого года круглогодичная переправа будет в одних руках, что позволит более четко планировать действия и минимизировать неудобства жителей", – отметил глава Уватского района Сергей Путмин.

Вопрос о круглогодичном содержании уватской переправы за счет средств управления автомобильных дорог Тюменской области с привлечением АО "ТОДЭП" глава Сергей Путмин поднял на встрече с губернатором в марте 2017 года. Предложение было поддержано.

Новое плавсредство приобретено за счет дорожного предприятия и предназначено для перевозок людей через Иртыш в районе с. Уват в период межсезонья. Его вместительность - около 20 человек.

"Водить транспортное средство в первую очередь будет капитан-наставник Андрей Смуров. Кроме того, обучение проходят еще два человека. Предварительно решено, что работать судно на воздушной подушке будет в дневное и вечернее время. Что касается ночных перевозок, то мы изучим все возможности транспорта и, учитывая погодные условия, возможно, начнем работать круглосуточно", – подчеркнул заместитель директора ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" Петр Демидюк.