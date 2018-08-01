Спорторганизаторы Тюмени сделали лето дачников спортивным

Фото из группы "Спорторганизаторы Тюмени" в соцсети "ВКонтакте" Фото из группы "Спорторганизаторы Тюмени" в соцсети "ВКонтакте"

Тюменский межведомственный проект "Лето на даче с физкультурой" завершает сезон-2018.

Все лето городской департамент по спорту и молодежной политике Тюмени организовывал работу волонтеров в садоводческих обществах. В августе проект продолжается на территории 23 садоводческих некоммерческих товариществ.

Очередное открытое занятие по общей физической подготовке прошло в СНТ "Тюменец", куратором которого являются специалисты СДЮСШОР № 2. Около 30 человек собрались на спортивное мероприятие под руководством волонтера Ольги Барановой, которая в летний период еженедельно проводила тренировки с садоводами, желающими размять суставы после работ на участке. Участники зарядки единодушно признали, что тренировка придала им силы, бодрости и настроила на уборку урожая, о котором они хлопотали весь сезон.

"Палатку здоровья" организовали медики муниципальной поликлиники № 5, в которой можно было получить консультацию по вопросам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, измерить артериальное давление, вес и объем талии.

Летний период подходит к концу и до завершения проекта "Лето на даче с физкультурой" остается совсем немного времени, но в новом 2019 году он вновь вернется в садоводческие общества, заверяет городской департамент по спорту и молодежной политике. С графиком занятий по месту жительства можно ознакомиться в официальной группе "Спорторганизаторы Тюмени" в социальной сети "ВКонтакте".