Тюменская скалолазка завоевала золото на первенстве мира

фото МАУ ДО СДЮСШОР № 2 Тюмени фото МАУ ДО СДЮСШОР № 2 Тюмени

Спортсменка отделения скалолазания СДЮСШОР № 2 Тюмени Екатерина Баращук завоевала золотую медаль на первенстве мира в Москве, сообщает пресс-служба спортшколы.

В лазании на скорость в категории юниорок она вырвала медали у Елизаветы Ивановой из Свердловской области, которая стала второй, а также у Елены Ремизовой из Пермского края, которая замкнула тройку лидеров.

Борьба за медали важного молодежного скалолазного турнира сезона продолжалась восемь дней. За это время более 1 тыс. 100 спортсменов из 42 стран разыграли 18 комплектов наград в дисциплинах скорость, боулдеринг и трудность.

По количеству завоеванных медалей: две золотые, две серебряные и три бронзовые, сборная России вышла на второе место, первую ступень пьедестала почета заняла команда из Японии, их результат – 13 медалей: шесть золотых, одна серебряная и шесть бронзовых.